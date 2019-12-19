В населенном пункте Аль-Хамидия провинции Эль-Кунейтра военнослужащие из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии накануне провели очередную гуманитарную акцию. К мероприятию присоединились представители общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова. Кроме того, там также присутствовал спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который прислал эксклюзивные кадры с места событий.

Местным жителям были выданы продовольственные наборы с мукой, сахаром, рисом, сгущенным молоком и чаем, а учащимся школы – подарены рюкзаки для книг и тетрадей, а также в преддверии Нового года были вручены детские подарки. Параллельно с продовольствием нуждающиеся смогли получить квалифицированную медицинскую помощь у российских военных врачей.

В ходе проведения гуманитарной акции безопасность и правопорядок обеспечивали подразделения российской военной полиции.

Как рассказала местная жительница Манара Рашиди репортеру ФАН, такое мероприятие впервые проведено в их населенном пункте. Она отметила, что самым ярким моментом мероприятия стали детские подарки и радостные улыбки на лицах ребят.

По окончании гуманитарной акции жители и представители администрации Аль-Хамидии выразили благодарность за оказанную помощь в трудное для них время.

Ранее офицеры ЦПВС также осуществили выдачу гумпомощи сирийским гражданам в соседней провинции Даръа. Акция прошла в поселке Самад на юго-востоке региона, и ее также освещал корреспондент ФАН.

Недавно Федеральное агентство новостей опубликовало новое расследование, в котором были названы ряд либеральных СМИ, являющихся частью схемы США по тиражированию фейков сирийских боевиков. Перед этим вышла публикация, где раскрывается весь объем успешной работы россиян в САР, прежде всего — в рамках борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ).

Второй материал ФАН из сирийской серии рассказывает о сотрудничестве, выстроенном между ИГ1 и Вашингтоном. Среди прочего было выяснено, что Соединенные Штаты регулярно поставляют джихадистам дроны и другое вооружение. В первой статье данного цикла были, кроме того, установлены контакты ИГИЛ1 с несколькими российскими оппозиционерами, среди которых, как установили наши корреспонденты, — автор фейков о ЧВК «Вагнера» Денис Коротков, работающий на «Новую газету», и экс-олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.