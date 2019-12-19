Сбербанк и Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия

Москва, 19 декабря. Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по формированию совместного предприятия в сфере еды и транспорта, говорится в пресс-релизе сторон.

Сбербанк и Mail.ru Group получат равные доли в предприятии, до десяти процентов в нем будет выделено в рамках программы мотивации сотрудников. Обе стороны вложат совокупно до 64,4 млрд рублей при достижении целевых показателей бизнес-плана до конца осени следующего года.

Компании ожидают, что оценка создаваемого СП при достижении KPI может составить 100 млрд рублей.

Стороны договорились, что председателем совета директоров совместного предприятия займет глава Mail.ru Group Борис Добродеев.