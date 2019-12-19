Ежегодная пресс-конференция Путина началась в Москве

Москва, 19 декабря. Ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина началась в российской столице.

Напомним, в текущем году на традиционное мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов и корреспондентов — 1895. Это 15-я по счету пресс-конференция российского лидера.

В четверг с утра отечественные и иностранные журналисты начали собираться у места проведения мероприятия — возле Центра международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

Пресс-конференцию главы государства в режиме онлайн покажут Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Мир 24», НТВ и другие телеканалы и радиостанции.

Самая важная информация о мероприятии будет доступна на сайте Федерального агентства новостей. Кроме того, на пресс-конференцию Путина аккредитовано несколько корреспондентов ФАН, операторы ФАН-ТВ и фотографы издания.

Стоит отметить, что во время своей традиционной пресс-конференции президент РФ подводит результаты уходящего года. И в 2019 году они более чем значительные: была открыта новая автомобильная трасса Москва — Петербург, запущен газопровод «Сила Сибири», ожидается запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту.