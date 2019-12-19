Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 15 человек

Петрозаводск, 19 декабря. Число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом, произошедшей в Карелии, увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Одна женщина находится в реанимации, состояние ее тяжелое, три человека с различными травмами госпитализированы в отделение травматологии Сегежской ЦРБ», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Уточняется, что остальные пострадавшие уже получили помощь врачей и проходят амбулаторное лечение.

Напомним, авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла 18 декабря около 16.10 на трассе Р-21 «Кола», сообщает «Царьград». По информации Госавтоинспекции Карелии, водитель Nissan Almera не справился с управлением и наехал на силовое ограждение, после чего столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом. В результате водитель легкового автомобиля погиб, пишет НСН.

Автобус выполнял рейс Петрозаводск — Сегежа. В салоне находились 15 пассажиров, детей среди них не было. В ГИБДД отметили, что авария произошла во время снегопада, сообщает телеканал «360».