Эксперт оценил угрозу санкций США против «Северного потока — 2»

В Сенате США пригрозили швейцарско-нидерландской компании Allseas риском «сокрушительных и фатальных» американских санкций за прокладку «Северного потока — 2». Однако организация не откажется от своих контрактов по строительству газопровода, т. к. уже получила очень хорошие деньги за них. Так считает руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Сенаторы США Рон Джонсон и Тед Круз написали письмо, в котором предупреждают компанию и ее акционеров о принятии документа по остановке работы прокладчика «Северного потока — 2».

«Мы понимаем, что Россия платит всем странам очень значительную сумму денег за завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако последствия того, что ваша компания продолжит выполнять свою работу, даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях, — подвергнут вашу компанию сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям», — говорится в письме сенаторов.

По их мнению, санкции США приведут к блокировке собственности Allseas, включая штаб-квартиру компании в Хьюстоне. Также корпорацию «отрежут» от рынка США, будет наложен запрет на любые транзакции в американской юрисдикции, а руководство Allseas не сможет больше въезжать в США.

Несмотря на такие заявления из Сената, Александр Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что американские санкции вряд ли смогут как-то серьезно осложнить жизнь швейцарской компании.

«Действия сенаторов я расцениваю как «дешевые понты». Контракты по строительству «Северного потока – 2» давно подписаны. Основная часть платежей уже произведена, и «Северный поток – 2» будет достроен. Даже если в будущем их ждут проблемы, то Германия уже заявила о возможных контрсанкциях», — рассказал эксперт.

Собеседник ФАН напомнил об аналогичной критике в адрес России и всего, что с ней связано, со стороны покойного американского сенатора Джона Маккейна.

«Он тоже постоянно истерил и угрожал всем. Маккейн умер, но дело его живет. «Газпрому» и его подрядчику все это фиолетово. Кроме того, смысла в санкциях нет, т. к. это бизнес, который предполагает очень хорошие деньги. Поэтому деньги сейчас, а проблемы потом. При этом судиться можно будет очень долго», — добавил Разуваев.

Стоит напомнить, что Тед Круз уже давно выступает против «Северного потока — 2», утверждая, что проект принесет России большую прибыль, которая будет потрачена на «российскую агрессию». По его мнению, «Северный поток – 2» увеличит зависимость Европы от российского газа.

Позицию сенатора разделяют в Белом доме. В качестве альтернативы европейцам предлагаю закупать сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов.

До этого Сенат США принял бюджет на оборону в размере 738 миллиардов долларов, включающий санкции против газопровода «Северный поток — 2» и траты на военную помощь Украине. Документ должен поступить на подпись президента США Дональда Трампа, который уже заявил, что готов подписать документ незамедлительно.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планируют завершить в 2019 году, сейчас они идут в соответствии с графиком.