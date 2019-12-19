Эксперт оценил реальные потери ВВП Украины в случае прекращения транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины Сергей Левочкин заявил о том, что в случае прекращения транзита российского газа экономика Украины может потерять около двух процентов ВВП. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что эта цифра сильно занижена, реальные потери могут быть совсем иными.

По словам Левочкина, Украина, как страна со слабой экономикой, не может лишиться приблизительно двух с половиной миллиардов долларов в год.

«Я думаю, что в долгосрочной перспективе все будет гораздо хуже, чем потеря двух процентов ВВП», – заявил корреспонденту Федерального агентства новостей Юшков.

Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе Украину ждет более негативный сценарий. Сейчас можно говорить о том, что украинцы просто недополучат денег за транзит, то есть они лишатся, минимум, трех миллиардов долларов. Соответственно, дальше у них вся газотранспортная система понесет убытки, потому что она будет стоять, а ее надо будет поддерживать, то есть тратить на это средства, но окупаться она не будет.

«Следующий вопрос – еще больше подорожает газ, так как они будут искать его в Европе, гнать до территории Украины и там распределять и, по сути, заново выстраивать всю газотранспортную систему, потому что она с Востока на Запад работает, а не с Запада на Восток. Надо будет перестроить. В общем, возникнет огромное количество проблем в экономике, многие товары не смогут окупиться. Себестоимость повысится, и они не найдут себе места на рынке», – пояснил Юшков.

В то же время на Украине радуются имитации газовой независимости, предпринимая попытки получить российский газ через европейских посредников. «Нафтогаз» и «Отдельный оператор ГТС Украины» объявили практически об энергонезависимости от России. Было заключено межоператорское соглашение между ГТС Украины и Румынии и разблокирован доступ к трансбалканскому газовому коридору. По этому соглашению все поставщики теперь смогут свободно транспортировать газ по новому маршруту – из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, и дальше в Молдову.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко поделился радостью со своими подписчиками в Facebook, опубликовав схему трансбалканского коридора.

«Прямые сделки по европейским правилам между оператором газотранспортной системы Украины и операторами соединенных систем Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, являются важными для того, чтобы между нами больше не было Газпрома», – порадовался Витренко.

Игорь Юшков считает, что Украина без транзита российского газа сильно рискует сделать еще один шаг от аграрно-промышленной страны к аграрной.