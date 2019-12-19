Молодая американка пыталась угнать самолет в Калифорнии

Лос-Анджелес, 19 декабря. 17-летняя девушка в США предприняла попытку угнать самолет. Инцидент произошел в городе Фресно, штат Калифорния. Однако взлететь юной угонщице так и не удалось.

По сообщениям представителей аэропорта, рано утром девушка перелезла через забор и проникла в частный самолет.

Подросток умудрилась завести двигатель и прокатиться несколько десятков метров, но не справившись с управлением, допустила столкновение транспортного средства со зданием и забором, сообщает «Газета.ру».

«Самолет не поднимался в воздух... но он получил значительные повреждения», — рассказали представители аэропорта.

В данный момент угонщица задержана и ожидает наказания, ей грозит до 8 лет лишения свободы. В ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о тревоге с захватом заложников в амстердамском аэропорту «Схипхол». Пользователи соцсетей заявляли, что неизвестный мужчина захватил самолет, вооружившись ножом, и удерживает заложников.

Однако, впоследствии стало известно, что тревога оказалось ложной. На рейсе Амстердам — Мадрид ошибочно сработало предупреждение, которое запускает протоколы, сообщающие об угоне.

Авиакомпания Air Europa, чей самолет оказался в центре инцидента, стала объектом для шуток в социальных сетях после происшествия. Пользователи оставляли ироничные шутки по поводу случившегося конфуза.