Басков обматерил Моргенштерна у Галкина

Москва, 19 декабря. Известный российский певец Николай Басков обматерил блогера Моргенштерна в шоу Максима Галкина «Музыкалити». Гости программы поспорили о молодежной музыке.

Баскову включили один из современных треков, однако он не смог выдержать более 10 минут. Артисту не понравилась не только музыка, но и текст. Он оказался недоволен тем, что молодым людям «вбивают в головы мысль, что в жизни смысла нет». Моргенштерн в ответ заявил, что полностью согласен с тезисом об отсутствии смысла в жизни.

Тогда Басков отметил, что для него цель существования —это «любовь ко всему», а его оппонент ничего не понимает в смысле бытия. В ответ Моргенштерн предупредил Баскова, что завтра выпустит дисс на него. «Золотой голос России» решил обратить это в шутку и заявил, что все межпозвоночные диски у него в порядке, пишет «Царьград».

«Ты не забывай, я народный артист Чечни, так что сильно не … (нецензурное слово, являющееся синонимом слову «болтать» — Прим. ФАН)», — заявил он.

Отметим, что использование ненормативной лексики становится доброй традицией в молодой программе Галкина. Его предыдущий гость Лев Лещенко тоже позволил себе непечатное слово во время споров о современной музыке, чем огорошил своего оппонента — музыканта из «Пошлой Молли» Кирилла Бедного. Нецензурная лексика в устах народного артиста была столь неожиданной, что второй гость передачи на некоторое время просто потерял дар речи. Галкин же, если и был поражен, ничем своего удивления не выдал.