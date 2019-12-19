Траты россиян на новогодние подарки детям увеличились на 33%

Москва, 19 декабря. Средний чек на новогодние подарки для детей составляет 1,6 тысячи рублей, что на 33% больше, чем в прошлом году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонину Цицулину.

Анализу подверглись покупки россиян в период традиционного начала активных новогодних продаж — последняя неделя ноября и первая неделя декабря. Ценовой диапазон от 500 до 1,5 тысяч рублей.

В исследовании отмечается, что самыми популярными подарками для мальчиков являются квадрокоптеры, роботы и коллекционные фигурки героев. Кроме этого, повышенный интерес у малышей вызывают детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие.

Девочки же больше всего хотят видеть под елкой коллекционных кукол, персонажей из мультфильмов, материалы для творчества, а также мягкие игрушки, домики и экспериментальные наборы.

Оказалось, что чаще всего покупатели приобретали сладкий подарок, новогодний набор для творчества и игрушку в виде символа наступающего года или новогодних персонажей.

Такой набор обусловлен тем, что детей балуют презентами не только родители, но также родственники и друзья, которые не всегда знают, о чем мечтает ребенок.

Ранее астролог рассказала, какие праздничные подарки для близких людей могут помочь сбыться их новогодним мечтам.