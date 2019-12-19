МИД КНР назвал внутренним делом США процедуру импичмента Трампа

Пекин, 19 декабря. МИД Китая назвал внутренним делом США голосование в Палате представителей конгресса США по статьям обвинения в рамках процедуры импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа. С таким заявлением выступил официальный представитель китайского дипломатического ведомства Гэн Шуан.

«Это является внутренним делом Соединенных Штатов. Мы не комментируем это», — сказал дипломат.

Ранее Палата представителей американского конгресса проголосовала за импичмент главы государства по статьям: злоупотребление властью и препятствование конгрессу, напомнило «Утро.ру». В поддержку первого пункта проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. Что касается второго обвинения — за него отдали свои голоса 299 чиновников, против 198, еще один воздержался.

Американский президент уже отреагировал на голосование по обвинительным статьям против него в рамках процедуры импичмента, указал телеканал «360». По его мнению, это «беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии». Глава Белого дома не беспокоится о своих дальнейших перспективах, поскольку убежден в своей невиновности.