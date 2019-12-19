В Госдуме отреагировали на угрозы санкций США против «Северного потока — 2»

Москва, 19 декабря. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отреагировал на сообщение о том, что американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо с предупреждением о санкциях швейцарско-нидерландскому предприятию Allseas, которое курирует прокладку подводных элементов «Северного потока — 2».

Как отметил депутат, Вашингтон использует шантаж, угрозы и рестрикции вместо того, чтобы показывать пример демократии и уважения. По его мнению, США не понимают, что делают, сообщает RT.

«Северный поток — 2» все равно будет достроен. Президент [Трамп] вправе применять или не применять санкции. Если даже будет принято такое решение, газопровод будет раньше достроен», — выразил уверенность депутат.

По мнению Завального, мир все меньше боится и рестрикций, и американцев.

Ранее американские сенаторы направили официальное письмо швейцарско-голландской компании Allseas, которая работает над прокладкой подводных деталей «Северного потока — 2», в котором предупредили о санкциях при продолжении работ в рамках проекта. Так, если глава вашингтонской администрации Дональд Трамп подпишет документ, собственность Allseas в Техасе будет заблокирована.