Канадская делегация посетила позиции в Донбассе

Киев, 19 декабря. Делегация министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС) и ознакомилась с оперативной обстановкой в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.

Зарубежных гостей сопровождали заместитель министра обороны Украины Александр Полищук и командир ООС, генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Отмечается, что основной целью визита стало ознакомление с текущей обстановкой, в том числе в районе разведения сил в Донбассе.

«Иностранная делегация побывала на передовых позициях одной из механизированных бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи вблизи населенного пункта Золотое. Канадские партнеры воочию увидели условия несения службы и быт военнослужащих и, конечно, имели возможность оценить реальное положение дел непосредственно на месте», — говорится в сообщении.

Кравченко заявил, что оперативная обстановка является «сложной, но контролируемой». По словам командующего ООС, ситуация в районах отвода сил и средств стабильная, обстрелов нет.

Как сообщает пресс-центр, в ходе двусторонних консультаций стороны договорились углублять работу в вопросах военно-технического сотрудничества, подготовки личного состава и военного образования, прежде всего, в рамках миссии UNIFIER, а также в направлениях развития военно-медицинской отрасли.

Канадцы подтвердили намерение в дальнейшем развивать материально-техническую помощь для улучшения возможностей подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ).

В 2014 году на Украине началась гражданская война. Власти страны в апреле 2014 года развернули против Луганской и Донецкой народных республик военную операцию в связи с тем, что субъекты заявили о независимости после госпереворота в столице страны в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта на юго-востоке Украины стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается на нескольких международных площадках, однако разрешить конфликт не удается до сих пор.

Украинские силовики продолжают вести обстрелы территорий ДНР и ЛНР, несмотря на введенный 21 июля 2019 года режим прекращения огня.