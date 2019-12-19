Стало известно, как большинство россиян выбирают направления для отдыха

Москва, 19 декабря. Большинство россиян при выборе места отдыха пользуются подсказками туристических сайтов и пабликов. Об этом в четверг сообщил сервис интернет-бронирования отелей Booking.сom, проведя опрос, в котором участвовала тысяча человек.

Соответствующий ответ дали 68% российских туристов. Не менее 70% респондентов признались, что ищут новые места в соцсетях, 73% — в специальных приложениях для путешественников. Около 73% отмечают, что сайты интернет-бронирования позволяют им без труда найти место для проживания. Особенно полезными эти сервисы становятся, когда туристы хотят остановиться вдалеке от туристических зон.

Ранее эксперты назвали топ-10 стран, поездками в которые туристы чаще всего интересовались в Google. Так, оказалось, что в уходящем году больше всего запросов было о поездках на Мальдивы, в Японию, на Бора-Бора, в Лас-Вегас. Кроме того, путешественников активно интересовали поездки в Мексику, на Аляску, в Новый Орлеан, Калифорнию, Нью-Йорк, а также Коста-Рику. Специалисты не исключают, что в следующем году туристический поток по этим направлениям вырастет.