Неизвестные устроили стрельбу возле торгового центра в Техасе, есть раненые

Сан-Антонио, 19 декабря. Четыре человека пострадали в результате стрельбы рядом с торгово-развлекательным центром в техасском Сан-Антонио. Об этом сообщается в релизе местной полиции в Twitter-аккаунте.

Отмечается, что сигнал о стрельбе рядом с торговым центром South Park Mall поступил в полицию накануне вечером. Прибывшие на место сотрудники департамента полиции Сан-Антонио обнаружили четырех пострадавших с огнестрельными ранениями.

Согласно сведениям правоохранительных органов, злоумышленники скрылись с места преступления на машине.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, на данный момент полицейские разыскивают подозреваемых. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.