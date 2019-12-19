Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Автобус со школьниками перевернулся в Ивановской области

30
0 Оставить комментарий

Автобус со школьниками перевернулся в Ивановской области

Иваново, 19 декабря. Школьный автобус с 10 детьми перевернулся в Ивановской области, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 07.25 в Комсомольском районе Ивановской области возле деревни Селезенево. Автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся.

«Водитель не справился с управлением автобус во время движения занесло и развернуло на 180 градусов, после чего он и оказался на обочине», ― говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Автобус со школьниками перевернулся в Ивановской области

В автобусе находились 10 школьников, они ехали из деревни Бутово в Седельницы. По предварительным данным, никто из детей не пострадал. Детей доставили к школе другим автобусом. Травмы получила женщина, сопровождавшая ребят, сообщат НСН.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров