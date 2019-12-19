Путин поздравил сотрудников Национального центра управления обороной РФ

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Национального центра управления обороной Российской Федерации с пятилетием со дня основания. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в Национальном центре управления обороной РФ служат высококлассные специалисты, которые ответственно подходят к порученному делу. Благодаря профессионализму, самоотверженности и верности присяге военнослужащих центр успешно преодолел этапы становления и решил многие нестандартные, нетривиальные задачи.

Путин подчеркнул, что на данный момент центр является важнейшим звеном системы военного управления государства.

«Убежден, что вы и впредь будете с честью выполнять свой долг, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности России», ― добавил российский лидер.

Путин пожелал военнослужащим и гражданскому персоналу здоровья и дальнейших успехов в службе на благо страны.

Национальный центр управления обороной России был создан в 2014 году. Центр получает данные об обстановке в войсках в режиме реального времени, а программно-аппаратный комплекс центра позволяет моделировать ситуации у границ РФ или в любой точке мира.