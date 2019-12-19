Журнал The Economist назвал Узбекистан страной года

Лондон, 19 декабря. Британский журнал The Economist назвал Узбекистан страной 2019 года. В издании считают, что в этом государстве произошли значительные реформы.

Как пишет журнал, за последние три года Узбекистану удалось отказаться от «старомодной постсоветской диктатуры» и закрытого общества. Особенно на этот процесс повлияли реформы, инициированные в 2018 году президентом Шавкатом Мирзиеевым. Издание отмечает, что за последний год эти реформы ускорились.

The Economist напоминает, что три года назад жители Узбекистана, включая детей, были вынуждены трудиться на хлопковых полях. С приходом Мирзиеева к власти ситуация начала меняться. По версии британского журнала, на данный момент положение дел в Узбекистане стало «заметно менее деспотичным», передает «Газета.ру».

Западное издание подчеркивает, что у Узбекистана впереди долгий путь, однако за последний год «ни одна другая страна не продвинулась так далеко». Помимо Узбекистана на звание страны года претендовали Новая Зеландия, Северная Македония и Судан. Новую Зеландию журнал отметил за действия правительства после атаки на мечети, а Северную Македонию — за уступки Греции и смену названия.

В прошлом году рейтинг The Economist возглавила Армения, продемонстрировав, по версии издания, что «имеет шансы на демократию и обновление».