Участники «Уральских пельменей» высказались об уходе Михалковой из шоу

Москва, 19 декабря. Коллектив «Уральских пельменей» прокомментировал уход звезды команды, актрисы Юлии Михалковой из шоу. По мнению бывших коллег, юмор стал меньше интересовать знаменитость.

«Уральские пельмени» покинула не только Михалкова, но и Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. По словам актера Сергея Исаева, Рожков и Мясников работают с командой «только на концертах в Екатеринбурге и Москве», а с Михалковой контракт не продлили.

Новенький участник шоу Роман Постовалов заявил, что каждая участница коллектива преследует свои цели. По его словам, Ксения Корнева «умеет быть смешной» и любит это, а Илана Юрьева красива и не боится казаться смешной. Что касается Михалковой — то, по мнению Постовалова, звезда стала далека от юмора, указала «Газета.ру».

«Юлии, как мне кажется, наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность. Она больше думает, как волосы лежат, как ногти блестят», — сказал актер в беседе с KP.Ru.

Ранее 36-летняя знаменитость сообщила в Instagram-аккаунте о своем новом проекте. По ее словам, теперь она будет ведущей детского КВН, в котором примут участие сотни «суперталантливых» и «мегасмешных» детей из разных уголков России. Михалкова добавила, что в рамках проекта она будет «поддерживать и вдохновлять детей» перед выходом на сцену, сообщил телеканал «360».