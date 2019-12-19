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ВСУ проведут боевые учения в городских условиях

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ВСУ проведут боевые учения в городских условиях

Киев, 19 декабря. Батальонные тактические группы проведут тренировочные учения по ведению боя в городской среде. Об этом в четверг сообщил портал АрмияInform со ссылкой на руководителя отдела боевой подготовки наземных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Пономарева.

Он обратил внимание на то, что для этой задачи в Львовской области идет возведение специального учебного комплекса с городской местностью, включающей в себя шахту, торговый комплекс, отель, станцию технического обслуживания, кредитно-финансовые учреждения и другие объекты.

Пономарев отметил, что в уходящем году учения прошли уже две батальонные тактические группы. Срок обучения составил 14 дней.

Источник: АрмияInform
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