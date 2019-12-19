Ливия: кто воюет за Файеза Сарраджа?

Почему операцию по освобождению Триполи можно называть контртеррористической?

Ливийская Национальная Армия с боями продвигается всё ближе и ближе к центру Триполи. Сегодня уже нет сомнений в том, что победа маршала Хафтара – дело совсем недалёкого будущего, а центральная площадь ливийской столицы – площадь Мучеников, – очень скоро услышит чёткий шаг его парадных расчётов. Но пока война продолжается. Хотя, слово «война» тут не совсем уместно. «Контртеррористическая операция» — пожалуй, именно так нужно называть то, что происходит в эти дни в Ливии.

Почему «контртеррористическая»? Да хотя бы потому, что силы, противостоящие Маршалу, активно опираются на помощь вооруженных формирований, не имеющих юридического статуса. Иначе говоря, бандитов.

Потому, что эти силы решили, что именно «они здесь власть» и начали активную торговлю недрами страны, набивая прибылью как собственные карманы, так и бюджеты вышеупомянутых бандитов, а последние, чувствуя полную безнаказанность, на территориях, подконтрольных ПНС, заменили собой все государственные силовые структуры.

Что уж говорить о положении рядовых ливийцев и о том, в какую бездну отчаяния загнал их Файез Саррадж и его кукловоды из вышеупомянутых бандитских «джамаатов»? Вынужденная несостоятельность сил правопорядка в Триполи, Мисурате, Сирте и прочих городах и населённых пунктах оккупированной террористами части Ливии ещё раз доказала известный тезис: где нет Государства, там правит беззаконие. А на страже этого беззакония стоят персонажи, подобные этому.

«Я получал по тысяче динар в неделю (около 15000 рублей – Прим. ФАН) плюс ежемесячный бонус в 750 динар. Тратил их на еду и наркотики. Тут почти у каждого есть свой поставщик «веществ» и такие большие деньги нам платят потому, что знают, на что они уходят и поощряют это: командирам нужно, чтобы мы не боялись воевать и не чувствовали боли при возможном ранении. К тому же, многие, в том числе и я, не имеют никакой военной подготовки — нас никто ничему не обучал. Просто пришли, забрали, увезли на войну и дали оружие. Хотя, некоторые приехали воевать сами – ради денег и новых машин, которые иногда получались бесплатными. Сейчас я могу сказать, что мне повезло родиться ливийцем и солдаты Маршала при задержании обращались со мной нормально, сказав, что я им брат. Я хочу попросить прощения у моих родителей и сказать им, чтобы они не оставляли мою беременную жену», — рассказывает задержанный боевик ПНС Ахмед Али Барка.

Если кто-то до сих пор не понимает, против кого сражаются бойцы Халифы Хафтара, то какие еще аргументы помогут это понять? Ливийская Национальная Армия всё туже сжимает кольцо вокруг территорий, заражённых терроризмом. Ради людей, которые живут там только надеждой на её победу.