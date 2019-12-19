Глава Татарстана объявил 31 декабря выходным днем

Казань, 19 декабря. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 31 декабря выходным днем. Об этом политик сообщил в своем Instagram.

«Спасибо всем проголосовавшим! Участникам опроса сообщаю первым — сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем. Призываю все организации на территории республики присоединиться. С наступающим!» — отметил Минниханов.

Татарстан стал не первым российским регионом, который объявил 31 декабря выходным. Прежде аналогичное решение было принято в Томской, Кировской, Амурской, Магаданской, Воронежской, Свердловской, Псковской и Ленинградской областях, а также в Крыму.

Инициатива сделать 31 декабря выходным днем, а 28 декабря — рабочим принадлежит депутатам Госдумы от ЛДПР. Они заявили, что освобождение от работы последнего дня декабря даст людям время на то, чтобы подготовиться к празднику. При этом общее количество рабочих дней будет сохранено за счет 28 декабря, поэтому для никаких негативных последствий для экономики это не принесет.

Депутаты предлагали объявить 31 декабря выходным на федеральном уровне, однако в министерстве труда объяснили, что в этом году так сделать не получится из-за разного графика бюджетных учреждений. Чтобы принять соответствующие изменения, инициативу следовало рассмотреть до октября. Соответствующий вопрос члены Совета по правам человека уже поднимали на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, однако он выразил сомнения в том, что сделать 31 декабря выходным удастся до конца этого года. У законодателей и правительства слишком мало времени, чтобы реализовать данную инициативу. При этом Путин подчеркнул, что услышал просьбу СПЧ.