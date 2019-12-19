Стало известно, сколько американцев хочет импичмента Трампа



Москва, 19 декабря. Импичмента президенту США Дональду Трампу хочет примерно половина американцев. Об этом стало известно из очередного социологического опроса, проведенного местными СМИ.

Согласно полученным данным, 48% респондентов поддерживают импичмент, и столько же выступают против отстранения Трампа от должности главы государства. При этом, естественно, тех, кто выступает за импичмент, в рядах демократов больше, чем среди сторонников Республиканской партии.

Эту идею поддерживают 83% сочувствующих Демократической партии, а 90% республиканцев эту процедуру не поддерживают. В рядах независимых избирателей голоса тоже примерно равны: 50% участников опроса выступают за импичмент, а 44% — против, уточняет «Газета.ру». Опрос проводился с 14 по 17 декабря и был обнародован 19 декабря до голосования по импичменту в палате представителей. Участниками опроса стали 900 человек.

Сам Трамп считает импичмент «политическим самоубийством» для Демократической партии. Он уже успел заверить журналистов, что готов к следующим шагам, а также выразил уверенность, что будет полностью оправдан в сенате. Именно там будет принято окончательное решение по импичменту, а большинство кресел в сенате, как известно, принадлежит республиканцам.