Репродуктолог назвала долю успешных процедур ЭКО

Москва, 19 декабря. Доля успешных процедур переноса эмбриона с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) составляет около 35%, заявила врач репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская.

«Если мы считаем только те попытки, которые закончились переносом эмбриона, то частота наступления беременности составляет в среднем около 35%», ― рассказала Краснопольская в комментарии РИА Новости.

По словам эксперта, процент успешных процедур ЭКО не меняется в последние годы, несмотря на развитие технологий. Краснопольская подчеркнула, что успех процедуры во многом зависит от возраста пациентки: чем старше женщина, тем ниже вероятность наступления беременности. В возрастной группе от 40 до 42 лет вероятность наступления беременности составляет 15-20%.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко высказался в комментарии Федеральному агентству новостей о необходимости сделать более доступной процедуру ЭКО, которая объективно необходима при различных проблемах репродуктивной функции россиян.

Сенатор Татьяна Кусайко заявила в интервью ФАН, что забота о своем здоровье и возможность применения репродуктивных технологий позволяют перенести первые роды на более поздний период.