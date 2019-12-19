Ученые рассказали о связи забывчивости с временем суток

Москва, 19 декабря. Исследователи распознали у мышей ген, влияющий на память в разное время суток, и предположили, что забывчивость может зависеть от временного периода.

Ученые провели эксперимент с воспоминаниями молодых и взрослых самцов и самок мышей. Во время так называемой «обучающей» (тренировочной) фазы тестирования исследователи позволили животным изучать новый объект в течение нескольких минут. Затем, на этапе «отзыва» теста, они наблюдали, как долго мыши взаимодействовали с этим объектом, когда тот был дан им повторно, передает Planet Today.

Во второй раз грызуны уделяли предмету меньше времени, поскольку помнили, что ознакомились с ним ранее. Исследователи решили проверить память мышей, повторно давая им объект в разное время суток.

Так, мыши, обученные непосредственно перед тем, как они обычно просыпались, и проверенные сразу после того, как они обычно ложились спать, узнавали объект. Животные тренировались в то же самое время — перед пробуждением, но тестируемые 24 часа спустя не распознали объект.

Сообщество исследователей памяти ранее подозревало, что циркадные часы организма, ответственные за регулирование циклов сна и бодрствования, влияют на обучение и формирование воспоминаний. Теперь у биологов есть доказательства того, что они регулируют память.

«Мы, возможно, идентифицировали первый ген у мышей, отвечающий за восстановление памяти», — рассказал профессор Сатоши Кида из Токийского университета на кафедре прикладной биологической химии.

Он добавил, что ученые хотят выяснить, в чем заключается эволюционное преимущество естественного нарушения памяти вспоминания в определенное время суток.

По своей природе мыши — ночные животные. При измерении в единицах времени с помощью Zeitgeber, экологического сигнала света, мыши обычно спят от 1 до 12 и бодрствуют от 12 до 24. Термин «непосредственно перед обычным пробуждением» относится к времени Цайтгебера — 10, в то время как термин «сразу после обычного засыпания» относится к времени Цайтгебера — 4.

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