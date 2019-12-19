«Яндекс.Музыка» выпускает аудиоспектакль по «Звездным Войнам» с не вошедшими эпизодами

Москва, 19 декабря. В день премьеры девятого эпизода киноэпопеи 19 декабря сервис «Яндекс.Музыка» выпускает аудиоспектакль «Звездные Войны. Новая надежда», сообщает ФАН.

Он основан на одноименном романе режиссера Джорджа Лукаса и писателя Алана Дин Фостера и включает в себя множество фрагментов, которые не попали в картину 1977 года. Давние поклонники саги узнают новые подробности и вспомнят, с чего все начиналось, а те, кто никогда не смотрел фильм, за четыре часа познакомятся с его вселенной.

Аудиоспектакль состоит из семи серий по 30 минут.

Как сообщили ФАН в пресс-службе сервиса, адаптацией романа Джорджа Лукаса и Алана Дин Фостера для «Яндекс.Музыки» занимался драматург Родион Белецкий, автор более ста пьес для российских и зарубежных театров. Режиссером стал известный постановщик радиоспектаклей Дмитрий Николаев. Озвучивали героев актеры дубляжа, участвовавшие в работе над киносагой.

Напомним, фильм «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» — первый вышедший на экраны фильм космической оперы. В этом эпизоде, получившем семь премий «Оскар», в Галактической Империи начинается гражданская война: повстанцы ведут бои против сил злого Императора.

Все фильмы цикла «Звездные войны», включая восемь фильмов-эпизодов, два спин-оффа и анимационный фильм доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Финальный эпизод саги — фильм «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» — стартует в кинопрокате 19 декабря.