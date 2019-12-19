Политолог назвал бандитским разговором угрозы сенаторов США из-за «Северного потока — 2»

Москва, 19 декабря. Заявление американских сенаторов Рона Джонсона и Туда Круза о «сокрушительных и фатальных» санкциях швейцарско-нидерландской компании Allseasс за прокладку трубопровода «Северный поток — 2» — бандитский разговор, считает политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Ранее американские сенаторы направили руководству Allseasс официальное письмо, в котором предупредили о «сокрушительных и потенциально фатальных» санкциях в случае продолжения работы над «Северным потоком — 2».

По мнению эксперта, американская сторона прекрасно понимает, что закон об ограничительных мерах не успеют ввести до завершения строительства газопровода, уверен Коктыш. В связи с этим в США прибегают к угрозам и шантажу.

«Штаты не успевают ввести санкции и начинается уже чистый шантаж и угрозы. Это уже бандитский разговор», — приводит РЕН ТВ слова политолога.

Коктыш указал, что подобные высказывания недопустимы для сенаторов. По его мнению, эти «вербальные угрозы» стали потерей лица для политиков и заявлением «в стиле бандитов».

США уже давно выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», который пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии, указала «Газета.ру». Американские фирмы проталкивают в Европу идею поставок своего сжиженного природного газа, который в разы дороже российского, указал телеканал «360».

Ранее известный чешский эксперт Ярослав Башта заявил, что США не могут вытеснить российский «Газпром» с европейского рынка в честной конкуренции, поэтому прибегают к угрозам санкций.