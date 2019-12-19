Эксперт назвал пять самых популярных смартфонов 2019 года

Москва, 19 декабря. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал, какие смартфоны пользовались наибольшим спросом в 2019 году. Эксперт назвал пять самых популярных моделей.

На первой строчке рейтинга расположились iPhone 11 Pro и Pro MAX от Apple. По словам Букштейна, несмотря на высокую стоимость, гаджет пользуется популярностью у людей.

Второе место досталось Samsung Galaxy S10+ и Galaxy Note10+. Эксперт отметил, что данная марка пользуется популярностью и хорошо продается из-за широкого модельного ряда.

Замкнул тройку лидеров Huawei P30 Pro. Букштейн считает, что США пытаются навредить китайскому производителю, однако Huawei анонсировал выход своей операционной системы, которая «будет не хуже», сообщает «НьюИнформ».

Четвертое место досталось Honor 20 Pro от Huawei. Эксперт отметил, что модели Honor хорошо продаются, особенно с учетом предновогодних бонусов и скидок.

Пятое место занял Xiaomi Mi Note 10. Гаджет вышел на рынок сравнительно недавно, но уже смог прочно укрепиться.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi запустила в продажу на российских рынках свою флагманскую модель смартфона. Mi Note 10 и Note 10 Pro получили основную камеру с первой в мире матрицей на 108 мегапикселей.