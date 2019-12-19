Журналистов предупредили о запрете на пресс-конференции Путина

Москва, 19 октября. Журналистов, работающих сегодня на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, попросили не использовать большие плакаты, баннеры и транспаранты.

Как уточнили в департаменте аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента, размер плакатов не должен превышать формат А3 (297 на 420 мм), чтобы не мешать работе фотографов и операторов.

Отметим, что в прошлые годы многие журналисты действительно перебарщивали, приходя на пресс-конференцию даже в карнавальных костюмах. Все ради того, чтобы привлечь внимание главы государства и задать вопрос.

В этом году президент РФ проводит пятнадцатую по счету пресс-конференцию. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов. На мероприятии будут работать 1895 сотрудника СМИ. Она, как и в 2018 году, пройдет в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

По сути, в ходе своей традиционной пресс-конференции президент подводит итоги уходящего года. И в 2019 году они более, чем солидные: была открыта новая трасса Москва — Петербург, запущен газопровод «Сила Сибири», вот-вот будут запущены и поезда по Крымскому мосту. Готовятся к запуску «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».