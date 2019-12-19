Су-30СМ и Су-24М провели учебные дуэли в небе над Крымом

Севастополь, 19 декабря. Пилоты авиации Черноморского флота (ЧФ) России провели в небе над Крымом тренировочные бои.

По данным издания «Интерфакс», летчики за штурвалами многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М провели воздушные бои на полуострове. Отмечается, что в ходе маневров пилоты выполнили полеты по одиночному плану, а также в составе пар и звеньев. Кроме того, были отработаны различные элементы сложного пилотажа.

Уточняется, что в общей сложности в отработке тренировочных задач принимали участие шесть самолетов из состава полка морской авиации и противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщала «Газета.Ru», на этой неделе Военно-морской флот России и Военно-морские силы Сирийской Арабской Республики провели совместные учения в Средиземном море.