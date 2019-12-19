Журналисты прибывают на большую пресс-конференцию Путина

Москва, 19 декабря. Журналисты прибывают на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая начнется 19 декабря в 12.00. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Большая пресс-конференция главы государства состоится в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, 12, как и в прошлом году. Пресс-конференция Путина станет 15-й по счету. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 18 декабря президент посвятил подготовке к мероприятию.

По традиции Песков станет модератором общения Путина с журналистами. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ — 1895 человек. Телеканалы, которые будут транслировать мероприятие, заложили в программе три часа на большую пресс-конференцию президента.