Пятерых американцев, снимавших фильм для Discovery, оштрафовали в Приморье

Владивосток, 19 декабря. Фрунзенский суд столицы Приморья оштрафовал пятерых граждан США, которые снимали на территории региона фильм для Discovery, за то, что они указали неверную цель визита при въезде в Россию. Об этом сообщил представитель суда.

«Указана была цель въезда деловая, а фактически они деятельность по торгово-экономическим вопросам не осуществляли. Прибыли с целью осуществления деятельности корреспондентов иностранных СМИ, для съемки видеоматериала для канала Discovery», — пояснил собеседник «Интерфаксу».

Он добавил, что за нарушение каждому американцу назначен штраф в размере двух тысяч рублей, но административное выдворение за пределы России граждан США не ожидает.

В американском генконсульстве во Владивостоке ситуацию не прокомментировали.

В августе 2018 года в России на 45 тысяч рублей был оштрафован гражданин Германии, напоминает RT. Мужчина получил административное наказание за попытку пересечь границу страны без необходимых документов. Представитель ФРГ признал свою вину.