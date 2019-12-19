Никола Зимний: в честь кого отмечается, традиции и приметы, что нельзя делать 19 декабря

Никола Зимний, или Николин день — это народное название православного праздника в честь одного из самых почитаемых на Руси святых — святителя Николая Чудотворца, которого иногда называют Николай Угодник (то есть тот, кто угождал богу). Никола Зимний в православной традиции отмечается 19 декабря, это день памяти святителя.

История Николая Чудотворца

Святой Николай жил в III—IV веке, он родился в греческой колонии Патара в Малой Азии. Он воспитывался в христианских традициях, с детства был набожен и, повзрослев, стал епископом. С этим святым связывают большое количество чудес, также считается, что Николай был очень милосерден и при этом скромен. Например, согласно легенде, он тайно одарил трех бесприданниц, которые, благодаря его помощи (по преданию святой бросил им кошель с деньгами через дымоход), благополучно вышли замуж.

В западной традиции святитель Николай стал рождественским дедом Санта-Клаусом, который одаривает детей и взрослых, иногда используя для своих благодеяний дымоход. Славянский Дед Мороз, хотя и считается другой «ветвью», без сомнения, тоже связан с легендами о святителе Николае.

История этого святого гласит, что Николаю Чудотворцу ради распространения христианства приходилось много путешествовать, в том числе по морю, и, согласно легенде, во время штормов он умел молитвой укрощать стихию, а также успешно врачевал моряков. Поэтому он считается покровителем путешествующих, а также мореплавателей.

Николай Чудотворец скончался в глубокой старости, оставшись в народной памяти символом глубокой веры, всеобщим заступником и поборником благочестия. На Руси Николай Угодник считается добрым и милостивым святым, который благоволит к простым людям.

Мощи святителя Николая с 1087 года находятся в итальянском городе Бари, частицы святыни привозили и в Россию, что вызвало массовое паломничество верующих, просивших у святого заступничества и излечения от различных недугов.

Русская православная церковь чтит память Святителя Николая 19 декабря (Никола Зимний), а также поздней весной 22 мая (Никола Летний). Святому в России посвящено множество храмов, его поминают в молитвах каждый четверг.

Народные традиции на Николу Зимнего

Никола Зимний в славянском народном календаре совпадает с временем зимнего солнцестояния, когда дни самые короткие, а ночи самые темные и длинные. Считается, что именно в эти трудные дни святитель посещает русскую землю, за один день обходя ее всю и разгоняя духов тьмы. Действительно, после зимнего солнцестояния день начинает понемногу прибывать.

Николин день наступает незадолго до Рождества Христова и Святок, поэтому на Руси с Николы Зимнего начиналась подготовка к праздникам. Молодежь начинала готовить страшные маски и костюмы ряженых, также устраивались посиделки с постным угощением (это время Рождественского поста, но в честь праздника допускаются некоторые послабления — в Николин день разрешены горячая постная пища с растительным маслом, рыба и вино).

С Николы Зимнего на Руси начиналось время зимнего сватовства, а также распродажа хлебных излишков.

Приметы на Николу Зимнего

Согласно приметам, если на Николу Зимнего ветер гудит в печной трубе, жди мороза и снегопада. По зимнему покрову на Николин день судили о времени установления санного пути — метель сулила скорую оттепель и возвращение распутицы. Если на Михайлов день (21 ноября) реки замерзали, согласно приметам, на Николин день лед должен был растаять. Иней на Николу Зимнего считался предвестником хорошего урожая. Хорошая погода на Николу Зимнего предвещала тепло и солнечную погоду на Николу Летнего (22 мая).

Что нельзя делать 19 декабря

Святитель Николай считается добрым и милостивым святым, поэтому особо строгих народных запретов в день его памяти 19 декабря на Руси не было.

Естественно, в связи с Рождественским постом в этот день запрещено есть скоромную пищу — мясное, молочное, яйца, а также все блюда с добавлением этих продуктов.

Также в связи с постом запрещены гадания, хотя на Руси, особенно в деревнях, девушки часто нарушали запрет, гадая на суженого. Церковь это осуждала, но не слишком строго, однако нужно помнить, что настоящее время для гаданий наступает позже.

Как и в любой праздник, на Николу запрещено работать, впрочем, в это время в деревнях работы было немного. Разрешалось только готовить пищу, ухаживать за скотиной и начинать подготовку к праздничным рождественским дням.

По традиции в праздник запрещено печалиться, кукситься, роптать, сердиться, ругаться и ссориться. Этот день старались провести весело и с пользой, в предпраздничных хлопотах, а вечером собирались на посиделки.

Считалось, что молодых людей, которые в этот день пренебрегают компанией и проводят вечер в одиночестве, ждут сложности при устройстве личной жизни.