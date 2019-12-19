США не могут вытеснить «Газпром» из Европы в честной конкуренции, заявили в Праге

Прага, 19 декабря. США хотят вытеснить российскую корпорацию «Газпром» из Европы, считает популярный внешнеполитический эксперт, бывший замглавы МИД и посол в Киеве Ярослав Башта.

«Американские фирмы давно мечтают вытеснить российский «Газпром» с европейского рынка», — констатировал эксперт.

В связи с тем, что американские компании не могут в честной конкурентной борьбе вытеснить «Газпром», Вашингтон «разбавил» экономическую сферу идеологией, указал Башта. Вместе с тем США угрожает некоторым своим партнерам введением санкций «за непослушание», добавил он.

«В частности, эта угроза может коснуться тех европейских фирм, которые посмели сотрудничать с «Газпромом» в сооружении нового трубопровода Северный поток — 2», — пояснил чешский эксперт в беседе с РИА Новости.

На днях американский сенат проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 млрд долларов, куда включены средства на «противодействие России» в различных областях, санкции против проекта по строительству газопровода из РФ в Германию «Северный поток — 2» и военная помощь Украине. Документ вступит в силу после подписания президентом США Дональдом Трампом. По словам американского лидера, он готов его подписать незамедлительно. Немецкий канцлер Ангела Меркель выступила против ограничительных против «Северного потока — 2».