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Астролог рассказала, какие подарки помогут сбыться новогодним мечтам

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Астролог рассказала, какие подарки помогут сбыться новогодним мечтам

Москва, 19 декабря. Праздничные подарки для близких людей могут помочь сбыться их новогодним мечтам. Советы по выбору таких презентов на Новый год дала парапсихолог и астролог Елена Ерлин.

Тем, кто в первую очередь заботится о финансовом благополучии, эксперт рекомендовала дарить деньги в конверте. По словам Ерлин, это необязательно должны быть большие суммы, кроме того, можно положить в конверт валюту.

«Сомнения относительно «бездушности» денежного подарка на будущий год отменяются», — заверила астролог в эфире радио Sputnik.

Также парапсихолог посоветовала при выборе презента представить, о чем мечтает человек, и подарить ему это в миниатюре. Астролог пояснила, что такой подарок поможет человеку визуализировать мечту и таким образом материализовать ее, передает «Царьград».

«Можно подарить для начала что-то в виде игрушки, чтобы повесить на елку. Это принесет в будущем году большую, крупную удачу, покупку. Дарят машинки, домики», — рассказала Ерлин.

Астролог рассказала, какие подарки помогут сбыться новогодним мечтам

По словам парапсихолога, хорошим презентом на предстоящий праздник станет предмет с изображением крысы, которая является символом 2020 года. При этом Ерлин призвала не переусердствовать, поскольку такие подарки понравятся не всем.

«Если в доме будет подарок с символикой 2020 года, вы таким образом «умасливаете» Крысу. Это нужно, чтобы год был хорошим, удачным и добрым», — пояснила эксперт.

Ранее астролог Анна Светлая и зоозащитник Игорь Веселов рассказали Федеральному агентству новостей, почему нельзя дарить на Новый год живых крыс.

Источник: Радио Sputnik
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