Министерство спорта России не признало танцы на шесте видом спорта

Москва, 19 декабря. Министерство спорта России отказалось признавать видом спорта танцы на шесте (спортивный пилон). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно приказу министра спорта России Павла Колобкова, дисциплина не была включена во Всероссийский реестр видов спорта наряду с австралийским футболом и воздушной атлетикой.

В настоящее время ни одна международная спортивная федерация спортивного пилона не соответствует требованиям, необходимым для официального членства в Глобальной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF). Дисциплина имеет статус наблюдателя. В России проведением турниров по спортивному пилону занимаются Федерация воздушной атлетики РФ и Федерация воздушно-спортивного эквилибра РФ.

В сентябре депутат Госдумы Василий Власов предложил приравнять рэп-баттлы к спорту и сравнил их с творчеством поэтов Серебряного века.