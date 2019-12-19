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Губернатор Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

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Губернатор Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

Благовещенск, 19 декабря. Руководитель Амурской области Василий Орлов по результатам опроса в своем Instagram-аккаунте объявил 31 декабря выходным днем. По словам главы региона, рабочий день переносится на 28 декабря.

Орлов поблагодарил жителей области за активное голосование и отметил, что за перенос выходного дня проголосовали 95%, сообщает телеканал «360».

«Так что, как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы», — передает RT слова губернатора региона.

Напомним, в конце прошлого месяца депутаты от ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Помимо этого, парламентарии направили письмо председателю Кабмина РФ Дмитрию Медведеву с инициативой перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.

Источник: Instagram
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