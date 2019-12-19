Роскачество выявило превышение по формальдегиду в искусственных елках

Москва, 19 декабря. Роскачество провело исследование искусственных елок семи торговых марок и обнаружило в некоторых из них превышение содержания формальдегида, говорится в сообщении организации.

Закупленные товары, стоимость которых варьировалась от трех тысяч рублей до 11 тысяч рублей, исследовались по 34 показателям, среди которых содержание опасных и токсичных веществ, маркировка, цикл жизни, степень выцветания материала, прочность веток и иголок и другие.

Все протестированные елки обладают стойким запахом, свойственным для продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний. Эксперты обратили внимание потребителей на интенсивность запаха. У проверенных товаров интенсивность запаха составила 4-5 баллов по пятибалльной шкале.

«В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах — последствия несоблюдения этих условий», — приводит Роскачество слова руководителя испытательной лаборатории ООО «ТСЛ» Анастасии Филоненко.

Эксперты также проверили изделия на содержание хлористого винила, ацетальдегида, формальдегида, толуола, бензола и ацетона. Ни одна из елей не выделяла хлористого винила, ацетальдегид был обнаружен у товаров пяти торговых марок, однако его содержание не превышало максимально допустимый уровень.