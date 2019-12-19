В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Луганск. 19 декабря. Украинские силовики дважды за прошедшие сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 18 декабря… зафиксировано два обстрела», — рассказали в ЛНР.

В ведомстве уточнили, что представители ВСУ вели огонь из вооружения БМП и миномета калибром 82 миллиметра по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское и Фрунзе.

Украинская сторона продолжает обстреливать территории Донбасса, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 21 июля 2019 года.

В апреле 2014 года власти Украины развернули военную кампанию против республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота в стране в феврале того же года. По данным ООН, жертвами конфликта на юго-востоке государства с тех пор стали около 13 тысяч человек.