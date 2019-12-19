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Водитель ВАЗ погиб в ДТП со школьным автобусом в Ростовской области

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Водитель ВАЗ погиб в ДТП со школьным автобусом в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 19 декабря. Водитель ВАЗ – 2110 погиб в результате столкновения со школьным автобусом. Авария произошла на трассе в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе донского главка МВД. 

«Водитель легкового автомобиля погиб, среди детей, находящихся в автобусе, погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранители на месте ДТП устанавливают обстоятельства и подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД до 12 января 2020 года будут проводить комплексную акцию «Зимние каникулы», в ходе которой будут проверять правила перевозки детей в транспорте и наличие у детей световозвращающих элементов, передает РИАМО.

 

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