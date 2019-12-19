В США заявили, что знают расположение российских подлодок в Средиземном море

Вашингтон, 19 декабря. США обладает информацией о том, где расположены и какие задачи выполняют вооруженные крылатыми ракетами российские субмарины класса Kilo в Средиземном море. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Джеймс Фогго в беседе с журналистами.

«Четыре подводные лодки класса Kilo расположены в Черном море, и две осуществляют деятельность около Сирии и за ее пределами, в Средиземном море», — говорит Джеймс Фогго.

Как говорит адмирал, крылатые ракеты «Калибр» способны достичь столицы любой европейской державы.

«Важно, что мы знаем, какие задачи они в Средиземном море выполняют, где они располагаются, потому что у них на вооружении стоят крылатые ракеты «Калибр», и поэтому мы должны знать, что они планируют. Эти ракеты могут достигнуть любой европейской столицы. Я не говорю, что РФ намерена это сделать, но здравый смысл диктует необходимость понимать, где они находятся и какие задачи выполняют», — заявил командующий ВМС США в Европе и Африке.

По словам адмирала, в военном присутствии России в САР нет ничего нового. Фогго утверждает, что ВМФ РФ обеспечивает там постоянное присутствие и оно постепенно растет.

Адмирал подчеркивает, что перед тем как Америка вместе с Британией и Францией нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР, в Пентагоне зафиксировали «крайне высокую активность РФ около побережья у Тартуса и Латакии». Джеймс Фогго утверждает, что там находились десятки российских военных кораблей.

Командующий ВМС США в Европе и Африке говорит, что для России также важно присутствие в Крыму и Калининграде

«В Калининграде, на Балтике сосредоточена очень высокая плотность военнослужащих, вооружений, боевых систем», — отмечает Фогго.

Он заявил, что после воссоединения с Крымом РФ установило на полуострове несколько систем ограничения доступа.