Россияне стали чаще отказываться от услуг Деда Мороза и Снегурочки

Москва, 19 декабря. Россияне в этом году стали реже пользоваться услугами Деда Мороза и Снегурочки, но при этом стали чаще интересоваться подработкой в роли сказочных персонажей. К такому выводу пришли сотрудники аналитического центра «Авито Работа».

По данным исследования, спрос на аниматоров упал почти на 8% по сравнению с показателями 2018 года. А вот стоимость услуг новогодних персонажей, наоборот, подросла на 2,5% и теперь составляет 1,5 тыс. рублей.

Интересно, что несмотря на то, что наши сограждане не особенно рвутся приглашать артистов на корпоративы или семейные праздники, сами при этом проявляют живой интерес к такой подработке. Количество обращений по объявлениям о таких вакансиях увеличился на 5%.

Ранее аналитики "Авито" выяснили, что лучше всего подзаработать перед Новым годом можно, устроившись водителем, грузчиком или комплектовщиком. Пользуются спросом курьеры и швеи. Почти 56 тыс. рублей за подработку можно получить в Москве, 44 тыс. рублей — в Ростове-на-Дону, около 36 тысяч — в Екатеринбурге. В список аутсайдеров по уровню зарплат за новогоднюю подработку попали Красноярск и Тольятти — средние зарплаты в этих городах не дотягивают и до 22 тысяч рублей.