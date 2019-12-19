Популярность стационарной междугородной связи снизилась в России

Москва, 19 декабря. Прибыль российских операторов связи от междугородных звонков со стационарных телефонов уменьшилась в шесть раз в прошлом году по сравнению с 2010 годом. Об этом говорится в результатах исследования Минкомсвязи.

Так, согласно сведениям ведомства, за прошлый год стоимость услуг междугородной связи, оказанных населению, составила 2,5 млрд рублей, а за 2010 — 15,1 млрд рублей.

За прошедшие девять месяцев уходящего года прибыль операторов связи от использования россиянами междугородной проводной телефонной связи составили 1,5 млрд рублей, сообщает RT.

По имеющимся данным, сократилась и продолжительность исходящих звонков с проводных телефонов как от юридических, так и от физических лиц. В министерстве полагают, что такая ситуация соответствует ключевым тенденциям рынка, пишет «Вечерняя Москва».