Росконтроль назвал опасные марки слабосоленой семги

Москва, 19 декабря. Эксперты Росконтроля протестировали слабосоленую семгу семи брендов. Четыре образца оказались в черном списке, сообщается на сайте организации.

В рамках исследования специалисты проверили продукты марок «Круглый год», «Русское море», «А'море», «Меридиан», «Просто!», «Санта Бремор» и Clever. Из этих образцов лучшей была признана слабосоленая семга «Санта Бремор» — она безопасна по микробиологическим показателям и содержанию токсичных элементов. При этом качество продукта все же не соответствовало ГОСТам по консистенции, содержанию белка и соли.

Кроме того, специалисты Росконтроля отнесли к безопасным слабосоленую семгу брендов «Русское море» и «Просто!». Остальные образцы попали в черный список, поскольку в некоторых из них были обнаружены листерии, а в некоторых — бактерии группы кишечной палочки, пишет «Вечерняя Москва».

«Слабосоленую рыбу употребляют без термической обработки, поэтому выявленные нарушения могут нанести серьезный ущерб здоровью. Наиболее восприимчивы люди с ослабленным иммунитетом, дети, беременные женщины и лица преклонного возраста», — рассказала специалист экспертного центра Росконтроля Елена Менячихина.

Помимо этого выяснилось, что под брендом Clever производитель продавал вовсе не семгу, а некую другую рыбу — эксперты установили это с помощью проведенного в лаборатории ДНК-теста, сообщает «ФедералПресс».

Ранее эксперты Росконтроля назвали марки настоящего сливочного масла. Специалисты проверили 36 брендов, 23 из которых попали в черный список, передает НСН.