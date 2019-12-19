Поляк Корейба «сел в лужу» при попытке «унизить» Россию на Первом канале

Москва, 19 декабря. Польский политолог Якуб Корейба оказался в нелепом положении, пытаясь унизить Россию во время обсуждения попыток США остановить российский газовый проект «Северный поток — 2».

Представитель Польши стал участником эфира политического ток-шоу «Время покажет» на первом канале, где вмешался в дискуссию о продаже российского газа европейским странам.

Корейба назвал санкции Вашингтона против участников строительства российского газопровода «позитивными» в долгосрочной перспективе, отметив, что торговля голубым топливом с ЕС якобы является критически важной для Москвы.

«Вы без тех денег, которые получаете от продажи нам газа, не проживете. Кроме него в вашем государстве ничего нет», — заявил поляк.

Однако в попытках «унизить» Россию польский политический эксперт «сел в лужу» — участники обсуждения дважды поймали его на лжи.

Как заметил экономист Михаил Делягин, Корейба соврал, поскольку Варшава в связи с антироссийской позицией закупает российское топливо через американских посредников с переплатой.

Ведущий программы Анатолий Кузичев ответил на фразу польского гостя студии о том, что «у России ничего нет», предложив ему вспомнить структуру российского экспорта, в котором доля газа составляет только 17%. В ответ это Корейба смог лишь спрогнозировать грядущее снижение спроса на нефть при росте потребностей в голубом топливе.

Напомним, ранее стало известно, что Конгресс США заложил в оборонный бюджет государства на 2020 год в том числе введение санкций против «Северного потока — 2». При этом американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что таким образом Вашингтон сможет остановить реализацию газового проекта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что магистраль «Северный поток — 2» будет завершена, несмотря на ограничительные меры, введенные американской стороной. Он указал на то, что действия США нарушают международное право и представляют пример недобросовестной конкуренции и распространения искусственного доминирования на европейские рынки.