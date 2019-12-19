Дизайнер рассказала о скрытом смысле костюма Дейнерис в «Игре престолов»

Москва, 19 декабря. Специалист по костюмам Мишель Клэптон призналась, что белая меховая шуба Дейнерис в восьмом сезоне «Игры престолов» была намеком на ее последующее превращение в Безумную королеву.

«Сначала идея заключалась в том, что она отправлялась на драконе на север, и ей должно было быть тепло. Потом я решила, что она впервые делала что-то не для себя — обычно она преследовала свои цели, а тут она делала это ради любви», — рассказала художник по костюмам, получившая престижную премию «Эмми» за проделанную работу в «Игре престолов».

Как говорит Клэптон, в одеянии героини скрывается множество скрытых смыслов.

«Эта идея мне очень понравилась, когда я работала над ее шубой: она видит себя спасительницей, ангелом. Когда она приземляется на этом драконе, она похожа на ангела милосердия. Думаю, это вполне соответствует ее внутреннему состоянию в тот момент», — подчеркивает Мишель Клэптон.

Дизайнер поясняет, что белый цвет выступает символом чистоты и хладнокровности Дейнерис, и проводит параллели с белыми ходоками.

Ранее РИА Новости сообщало, что финальная сцена «Игры престолов» далась Эмили Кларк, исполнявшей роль Дейнерис с большим трудом. Несмотря на то, что ее персонаж говорил на вымышленном языке, заключительный монолог стал настоящим вызовом для актрисы.

«Здесь я нисколько не преувеличиваю, выучить речь наизусть было для меня сущим адом. Этот выдуманный язык меня извел. Я была уверена, что не смогу ее произнести», — делится подробностями Эмили Кларк.

Она отмечает, что в итоге ей необъяснимым «чудом» получилось выдержать последнюю сцену.