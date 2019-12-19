Затягивание демократами импичмента Трампу идет на руку президенту США, считает эксперт

Члены палаты представителей конгресса США одобрили импичмент президента Дональда Трампа по статье «превышение полномочий». Действия демократов по растягиванию процедуры импичмента идут на руку американскому президенту. Об этом заявил сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По итогам голосования импичмент поддержало парламентское большинство — представители Демократической партии США, а члены Республиканской партии выступили против. За резолюцию об импичменте отдали голоса 230 человек, против выступили — 197 человек.

В нижней палате американского парламента Трампа признали виновным по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствование деятельности конгресса». Большинство Палаты представителей конгресса США также проголосовало за импичмент Трампа по статье «воспрепятствование конгрессу».

В дальнейшем процедура импичмента предполагает, что дело перейдет в Сенат, который будет проводить судебный процесс над Дональдом Трампом. По американскому законодательству президент США может быть отстранен от власти при одобрении этого решения 2/3 сенаторов. Тем не менее в Сенате большинством являются республиканцы, которые не намерены выносить импичмент действующему президенту.

Дональд Трамп назвал голосование по импичменту в конгрессе политическим самоубийством Демократической партии. На встрече со сторонниками в штате Мичиган, глава Белого дома заявил, что «бездельники-демократы <...> открыто выражают свою глубокую ненависть <...> к американским избирателям».

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель?» — задался вопросом Трамп.

Как утверждает Константин Блохин, демократы должны были затянуть процедуру импичмента Трампа и не передавать дело в Сенат, чтобы нанести политический ущерб президенту США.

«Тогда они [ демократы ] могли бы сформировать негативный информационный фон, который бы плохо отразился на рейтинге президента США. Но это даже на руку Трампу, что растягивать процедуру импичмента не стали. Сейчас видно, что в Сенате этот процесс заблокируют. К тому же это может приобрести совершенно другой поворот», — заявил Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам эксперта, если дело Трампа обсуждали в палате представителей, то в Сенате будут изучать дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«2 недели назад Линдси Грэм [ сенатор-республиканец ] написал письмо Майку Помпео [ Госсекретарь США] о необходимости предоставить записи переговоров Петра Порошенко [экс-президент Украины ] и Джо Байдена. На днях Помпео заявил, что намерен участвовать в импичменте согласно Конституции. В этом заключается их [ демократов ] ошибка, а именно они дискредитировали себя донельзя. Они готовы подорвать демократический процесс, пойти на расшатывание политической системы США для того, чтобы похоронить Трампа, но этого не происходит», — подчеркнул собеседник ФАН.

85% Республиканской партии США поддерживают президента Трампа, так как другого амбициозного и эксцентричного кандидата у них нет, объясняет Блохин.

«При этом ясно, что представитель демократов Джо Байден уже «отыгранная карта». В Демократической партии миллиардеры не пользуются особой популярностью. Даже Майкл Блумберг [ предприниматель ] решил участвовать в президентской гонке. Это значит, что позиции Байдена не так хороши», — добавил политолог.

До этого Трамп назвал Демократическую партию «партией ненависти» за то, что политики совершенно безосновательно инициировали процедуру импичмента. По мнению американского лидера, сами демократы не занимаются никакими полезными делами для Штатов и «слишком плохи для страны».

Напомним, представители Демократической партии США обвиняют Дональда Трампа в задержке одобренной конгрессом военной помощи Украине. Они считают, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против политического оппонента Трампа Джо Байдена. По мнению демократов, Дональд Трамп нарушил конституцию страны и превысил свои должностные полномочия. Республиканцы все обвинения в сторону Трампа опровергают. Действующий президент США называет процедуру импичмента «охотой на ведьм» и заявляет о своей невиновности, так как просто требовал от украинского правительства противодействия коррупции.