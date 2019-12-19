Глава МИД Китая заявил, что двусторонние отношения РФ и КНР «прочны как скала»

Пекин, 19 декабря. Взаимное доверие между РФ и Китаем нерушимо, а двусторонние отношения «прочны как скала». Об этом сообщил руководитель МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Телефонная беседа состоялась в среду, 18 декабря.

Ранее дипломатическое ведомство РФ сообщило, что Лавров обсудил с руководителем МИД КНР Ван И вопросы двусторонней и международной повестки, включая взаимодействие Москвы и Пекина в СБ ООН.

«Взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения прочны как скала. В 2020 году пройдет огромное число двусторонних мероприятий, ведомствам двух стран необходимо тесно взаимодействовать для подготовки контактов между лидерами двух стран», — подчеркнул китайский министр.

По его словам, ООН является самой важной международной площадкой для российско-китайского стратегического взаимодействия. Кроме того, Пекин и в будущем намерен поддерживать тесное взаимодействие с Москвой, оказывать взаимную поддержку, нести ответственность за поддержание мира и стабильности, резюмировал Ван И.