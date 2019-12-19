Число курящих мужчин снизится на два миллиона в 2020 году

Женева, 19 декабря. Борьба с курением приносит плоды: число мужчин-курильщиков перестало расти, и в следующем году снизится на 2 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном 19 декабря докладе.

«Позитивным является то, что число потребителей табака прекратило рост и, согласно прогнозу, уменьшится на 2 млн среди мужчин в 2020 году (до 1 млрд 91 млн человек) по сравнению с уровнем 2018 года, и сократится еще на 5 млн к 2025 году (до 1 млрд 87 млн)», — приводит статистику ВОЗ, подчеркивая, что проводимые властями меры могут действительно сократить потребление табака и спасти немало жизней.

По данным ВОЗ, в этом году впервые наблюдается снижение потребления табака среди мужчин.

«На протяжении многих лет мы видели устойчивый рост числа мужчин, потребляющих смертельно опасную табачную продукцию. А сейчас впервые мы видим снижение потребления среди мужчин, благодаря более жестким мерам правительств в отношении табачной индустрии», — сообщает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам гендиректора ВОЗ настает «поворотный момент» в борьбе с опасной привычкой. Он заверил, что организация продолжит сотрудничать с рядом государств, чтобы поддерживать благоприятную тенденцию.

Как отмечается в докладе ВОЗ, в 2018 году в мире было 1 млрд 337 млн курильщиков мужского и женского пола, что на 60 млн меньше чем в 2000 году. Но как подчеркивают исследователи, снижение произошло благодаря сокращению за последние 18 лет пристрастия к курению у женщин — с 346 до 244 млн человек. Однако параллельно снижению интереса к курению среди женщин, у мужчин наблюдался рост — с 1 млрд 50 млн до 1 млрд 93 млн.

ВОЗ напоминает, что ежегодно пристрастие к курению убивает 8 млн человек, в том числе 1,2 млн человек некурящих, которые вынуждены вдыхать чужой табачный дым.