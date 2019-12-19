В Крыму отреагировали на резолюцию ООН о правах человека в республике

Симферополь, 19 декабря. Резолюция о правах человека в Крыму, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН, является «напыщенным» документом, основанным на выдумках. Такое заявление сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Напомним, 18 декабря в ООН приняли резолюцию о правах человека в Крыму. Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз заявила, что «силовой захват Крыма является незаконным». Авторы резолюции призвали Россию «освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение на Украину». Документ поддержали 65 стран, еще 23 выступили против.

Комментируя эту резолюция, Чегринец подчеркнул, что прежде чем выдвигать какие-то обвинения или требования необходимо посетить регион, о котором идет речь, чтобы поговорить с его жителями и увидеть ситуацию собственными глазами.

«Вместо этого принимаются какие-то напыщенные заявления, не подкрепленные никакими фактами и основанные на выдумках нескольких политических проходимцев», — сказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма в беседе с РИА Новости.

По его мнению, решения в ООН принимаются однобоко, в связи с чем возникает вопрос, для чего нужны структуры, которые принимают резолюции, не представляя реальную ситуацию. Чегринец заявил, что пора создавать новую версию ООН, которая станет «честной и справедливой». Центром такой организации он предлагает сделать Азию или Россию, а не «систему координат западной цивилизации».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после легитимного референдума, который провели на полуострове в связи с госпереворотом на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали более 90% крымчан.