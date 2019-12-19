Россияне стали больше тратить на новогодние подарки детям

Москва, 19 декабря. В канун Нового года российские родители готовы потратить на подарки для своих детей в среднем 1,6 тысячи рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году, сообщает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Как говорит Цицулина, это на 33% больше, чем прошлогодние показатели, тогда средняя сумма оставила 1,2 тысячи рублей. В данную сумму входит подарок без учета сладостей, подчеркивает президент АИДТ.

Самыми популярными подарками на 2020 год для детей станут квадрокоптеры, роботы и фигурки супергероев для мальчиков и коллекционные куклы и персонажи из мультиков для девочек. Также в списке популярных подарков детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, а также историческое и фантастическое оружие. Подчеркивается, что, как и всегда, вне конкуренции наборы сладостей — на них граждане России в среднем тратят 650 рублей, приводят данные в «Платформе ОФД».

По данным торговой сети «Детский мир», сейчас самым ходовым подарком на Новый год считаются герои популярных мультфильмов. Также в тренде наборы для создания слаймов (игрушки из желеобразного материала. — Прим. ФАН), машинки на радиоуправлении, куклы и игрушки-трансформеры.

Представитель торговой сети отмечает, что родители в первую очередь ориентируются на цену товара, а бренд отходит на второй план. Среднюю стоимость подарка для ребенка в «Детском мире» не уточнили.